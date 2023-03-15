Fed ne karar verecek? İşte Apollo Global'in tahmini

Fed'in 21-22 Mart tarihlerinde yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz oranlarını artırmayacağını bekleyenler arasına, dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Apollo Global Management'ın baş ekonomisti Torsten Slok da katıldı.

Baş ekonomist Torsten Slok yaptığı değerlendirmede, bölgesel bankaların ABD'deki kredi büyümesinde önemli rol oynadıklarına işaret ederek, bu ortamda Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artırımına gitmeyeceğini öngördüğünü söyledi.

Slok, "İniş olmayacaktan, daha sıkı kredi şartlarının yönlendirdiği bir sert inişe gidiyoruz. Bölgesel bankaların ABD kredi büyümesinde önemli rol oynadılar. Fed gelecek hafta faizleri artırmayacak. Bölgesel bankaları bilançolarını onarmak için birçok çeyrek harcayacaklar. Hem kısa hem de uzan vadeli faiz oranlarında tepe nokta büyük olasılıkla görüldü" diye konuştu.