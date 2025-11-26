Finansal kurumların kasım enflasyon beklentisi yüzde 2,40’a çıktı

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi’ne göre kasım ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,40 olarak hesaplandı.

Endeks geçen yılın aynı döneminde 99,92 seviyesindeyken, 2025 yılına 97,90 puanla başladı ve yılın ilk on ayında toplam 2,69 puanlık artış kaydetti. Ekim 2025 itibarıyla endeks, bir önceki aya göre 0,04 puan düşerek 100,59 seviyesine geriledi. Genel seyre bakıldığında, yıl boyunca artış ve düşüşlerin birbirini dengelediği, endeksin 2025’te ortalama etrafında sınırlı dalgalanmalar gösterdiği aktarıldı.

Alt endekslerde karışık görünüm

*Faktoring Endeksi, ekimde bir önceki aya göre 0,29 puan düşerek 101,15 oldu.

*Finansal Kiralama Endeksi, 0,22 puanlık azalışla 103,45 seviyesine geriledi.

*Finansman Endeksi ise 0,39 puan artarak 97,17 değerine yükseldi.

GSYH büyüme beklentisi OVP’nin altında, IMF’nin üzerinde

Beklenti anketine göre katılımcıların GSYH büyüme beklentisi:

* 2025 yıl sonu için yüzde 3,23 (Ekim’e göre 0,04 puan artış)

* 2026 yıl sonu için yüzde 3,57 (0,03 puan azalış)

FKB katılımcılarının büyüme tahminleri;

* OVP’de yer alan yüzde 3,3 (2025) ve yüzde 3,8 (2026) tahminlerinin altında,

* IMF’nin yüzde 3 (2025) ve yüzde 3,3 (2026) öngörülerinin ise üzerinde gerçekleşti.