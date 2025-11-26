Asgari ücrette 2026 hesabı başladı: Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı! 2026 asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye’de milyonlarca işçi ve işletmeyi doğrudan ilgilendiren, ayrıca piyasalardaki fiyatlamalara dolaylı yön veren asgari ücrette geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının başında 2026’da geçerli olacak tutarı belirleme sürecini resmen başlatacak.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Bu yıl net asgari ücret 22.104 TL seviyesinde uygulanıyor. 2026 yılı için gündeme gelen hesaplamalarda ise gerçekleşen enflasyon, tahmini enflasyon ve olası refah payı gibi göstergelerin belirleyici olması bekleniyor.

HSBC'den asgari ücret tahmini…

Süreç devam ederken, 2026 Türkiye raporunu yayımlayan HSBC; önümüzdeki yıl sonunda enflasyonun yüzde 20 civarına olacağını, büyümenin yüzde 3,5 seviyesinde olabileceğini ve politika faizinin yüzde 25,5 düzeyine çekilebileceğini değerlendirdi. Banka, bu öngörülerde "asgari ücrete yüzde 20 civarında artış yapılabileceği" yönündeki kendi varsayımlarının temel alındığını vurguladı.

Bankanın tahmini olan yüzde 20 oranı baz alındığında asgari ücretin 26 bin 525 TL olması öngörülüyor.