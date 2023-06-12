Goldman Sachs: Türkiye'de faizler yüzde 40'a çıkabilir

Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda Türkiye ekonomisi hakkındaki tahminler güncellendi. Raporda ayrıca ekonomiyi istikrara kavuşturmak için "döviz kurunda büyük ve aralıklı bir ayarlama yapılması gerektiği" belirtildi.

Goldman Sachs, şu anda merkez bankasının bundan sonraki adımlarının ne olacağına yönelik bir yönlendirme metni olmadığına dikkat çekerek, "tamamen ortodoks bir karar vericinin" döviz kurunda "önden yüklemeli" bir ayarlamaya, ardından politika faizi olan repo faizinin tekrar yön belirleyici bir seviyeye yükselmesine izin vereceğini kaydetti.

Clemens Grafe, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, "Bize göre bu durum, ortodoks bir karar vericinin faiz oranlarını mevcut mevduat faiz seviyesi olan yüzde 40'a çıkaracağını gösteriyor" dedi.

Grafe, dolar/TL ve enflasyon beklentileri istikrara kavuştuğunda faizlerin hızla düşürülebileceğini, muhtemelen yılsonuna kadar yüzde 25'e indirilebileceğini belirtti.

Goldman Sachs ayrıca Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini yüzde 2.9'dan yüzde 2.3'e düşürdü.