Gözler Merkez Bankası faiz kararında
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Banka, son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırımına gitmiş ve politika faizini yüzde 35'e yükseltmişti.
Kurul, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında toplanacak. Bugün saat 14.00'te kasım ayı faiz kararı açıklanacak.
Banka, son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 35'e yükseltti.
Ekonomistlerin beklentileri, faiz artırım sürecinin 250 baz puanla devam edeceği yönünde.
Karar metninde, verilecek mesajlar da odakta olacak.
Enflasyon rotası, sadeleşme süreci ve sıkılaşmanın seyrine dair ipuçları yakından izlenecek.
Fed son toplantıda politika faizini yüzde 5,25 - 5 aralığında tutmuştu.
Türkiye'de 3 yılın dibine gerileyen CDS sayesinde Türk finansal ve reel sektörün yabancı para cinsinden borçlanmaları artmaya devam ediyor.