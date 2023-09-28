Güney yarım kürede düşük hasat beklentisi buğday fiyatlarını yükseltti

Ülkelerde görülmesi beklenen düşük hasatların yılın ilerleyen aylarında arzın sıkılaşmasına neden olacağı düşünülüyor. Mısır ve soya fasulyesi de iki tahıl ürünü de kullanılarak üretilebilen ve petrole alternatif olarak görülen etanolün de petrol fiyatlarına paralel olarak yükselmesinden destek buldu ve yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları %0.4 artışla 5.81 dolar/bushel, yani 213.5 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday fiyatları, ayın başında 5.70 dolar ile Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Mısır %0.4 artışla 4.85 dolar/bushel yani 190.9 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi %0.1 yükselerek 13.04 dolar/bushel yani 479.1 dolar/ton seviyesine çıktı.