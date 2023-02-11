Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 498 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 340 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 647 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 791 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Dün 6 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 591 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.