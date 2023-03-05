Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 693 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 938 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 824 bin 435 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 836 bin 304 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 linyit santralleri izledi.

Dün 8 bin 513 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 383 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.