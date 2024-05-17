Hazine, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi yapacak

Hazine, 20 Mayıs Pazartesi günü, 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 17 Mayıs 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ilk kez piyasaya sunacak.

21 Mayıs Salı günü, 4 yıl (1.631 gün) vadeli, 8 Kasım 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 7 yıl (2.520 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden satışa çıkacak.

İki günde ihraç edilecek üç tahvilin valörü 22 Mayıs 2024 Çarşamba olacak.

Hazine ayrıca 23 Mayıs Perşembe günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 22 Mayıs 2026 itfalı, altı ayda bir kupon ve kira ödemeli, euro cinsinden tahvil ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Hazine'nin gelecek hafta 61 milyar 657 milyon TL piyasaya ve 911 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 62 milyar 568 milyon TL iç borç ödemnesi bulunuyor.