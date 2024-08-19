Hazine, iki ihaleyle 26,8 milyar TL borçlandı

Hazine, 13 ay (385 gün) vadeli kuponsuz tahvil ve 3 yıl (1.092 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Kuponsuz tahvil ihalesinde satışların net satış 5 milyar 221,41 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede satışların nominal tutarı 7 milyar 694,2 milyon TL olurken, teklif 34 milyar 700,2 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük %41,90, ortalama %44,27, en yüksek %44,57 oldu. İhalede basit faiz ortalama %44,78 seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilen bononun en düşük fiyatı 67.705 TL, ortalama fiyatı 67.862 TL olarak gerçekleşti.

Kuponsuz tahvilin valörü 21 Ağustos 2024 Çarşamba olarak belirlenirken, itfa tarihi 10 Eylül 2025.

TÜFE'ye Endeksli Tahvil

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 14 milyar 794 milyon TL teklif gelirken, net satış 5 milyar 30,7 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 5 milyar 284 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama %4,73 olurken, reel bileşik faiz en düşük %4,16, ortalama %4,79, en yüksek %5,25 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 94.007 TL, ortalama fiyat 95.206 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek tahvilin valörü 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 18 Ağustos 2027.