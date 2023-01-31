Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 78,72 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022'ye ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, Aralık 2022'de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,41, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,94 artış kaydetti.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 80,17, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 89,99, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 63,97, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 73,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 78,58, idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,43 yükseldi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,27, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,84, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,08, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,95 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,85 azaldı.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 41,13, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 43,07, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 47,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 121,59, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 119,97, veterinerlik hizmetleri yüzde 103,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 12,59, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 1,86, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 1,86 ile endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler olarak belirlendi. Diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,10, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri yüzde 5,57, yiyecek ve içecek sunum hizmetleri yüzde 4,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.