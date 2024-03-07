HSBC, dolar/TL tahminini yükseltti
İngiltere merkezli çok uluslu yatırım bankası HSBC'den gelen analizde Dolar/TL tahmini yukarı yönlü revize edildi.
HSBC stratejistlerinin 6 Mart tarihli raporlarına göre, HSBC 2024 yılı için Dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya TL'ye kadar çıkardı.
Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğuna dikkat çekildi. Raporda yeni tahminin TCMB'nin TL'de reel değerleme beklentisine dayandığına yer verildi.
HSBC stratejistlerine göre, Türk lirasının değer kazanması TCMB'nin enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline geldi.
Türk lirasının reel olarak değer kazanma olasılığının yüzde 10 civarında olduğu varsayılıyor.