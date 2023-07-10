İhracat iklimi endeksi Haziran'da 51.1'e geriledi

Endekste 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO verilerine göre Mayıs'taki 52.3 seviyesinden 51.1Ee gerileyen endeks, talep koşullarındaki güçlenmenin ılımlı seyrettiğini ve beş aydır süren iyileşme döneminin en düşük hızında gerçekleştiğini gösterdi.

İSO verilerine göre Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da ekonomik aktivite, imalat ve inşaat sektörlerindeki küçülme ile hizmet sektöründeki büyümenin birbirini dengelemesi sonucu haziranda değişim göstermezken, bazı Avrupa ülkelerinde üretim düşüş kaydetti.

Endeks hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Türk imalatçılarının ihracat iklimi Haziran ayında da iyileşmeye devam etmiş olmakla birlikte, Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok ihracat pazarında artan yavaşlama sinyalleri, dış talepteki güçlenme eğiliminin uzun süreli olup olmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor" dedi.

Harker "Diğer yandan, hiçbir yavaşlama işaretinin görülmediği tek bölge olan Orta Doğu, dünyanın diğer bölgelerinin hız kaybettiği bir dönemde önemli bir talep kaynağı olmaya devam ediyor" dedi.