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İhracatta değer arttı, miktar azaldı

Haziran ayında ihracatta birim değeri yüzde 3,8 artış gösterirken, ithalat birim değerinde bu oran yüzde 6,9 olarak gerçekleşti. Aynı ay, miktar bazında ihracat yüzde 5, ithalat yüzde 10 azaldı.

İhracatta değer arttı, miktar azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin 'Dış Ticaret Endeksleri' raporunu açıkladı

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış gösteri. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,2, yakıtlarda yüzde 43,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 arttı. İhracat birim değer endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5,6 arttı.

İthalat birim değer endeksinde ise artış yüzde 6,9 olarak gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,6, yakıtlarda yüzde 34,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde ,3 artış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 7,4 yükseldi.

İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,4, yakıtlarda yüzde 24,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 1,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,2 ve yakıtlarda yüzde 0,7 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 1,7 azaldı.

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