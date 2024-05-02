İmalat PMI eşik değerin altına düştü
Son dakika...Mart ayında 50 olan manşet PMI, nisan ayında 49,3’e gerileyerek, eşik değer olan 50'nin altına indi.
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Son dakika gelişmesi...Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Nisan 2024 dönemi sonuçları açıklandı.
İSO Türkiye İmalat PMI, nisan ayında 49,3 olarak gerçekleşti ve böylelikle eşik değer olan 50 düzeyinin altına geriledi.
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