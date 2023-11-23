İngiltere'de hizmet sektörü beklentinin üzerinde büyüdü

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamaya göre, ülkede hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi, kasım ayında, 49,5 olan beklentiyi aşarak 50,5 seviyesine yükseldi.

Bir önceki ayda hizmet sektörü PMI verisi 49,5 seviyesinde kaydedilmişti.

Ülkede imalat sektörü PMI verisi ise kasım ayında 45 olan beklentiyi aşarak 46,7 seviyesinde gerçekleşti. Ülkede bir önceki ayda imalat PMI verisi 44,8 olmuştu.

İngiltere’de bileşik PMI verisi ise kasımda, 48,7 olan beklentiyi aşarak 50,1 olarak kaydedildi. Bir önceki ayda kompozit PMI, 48,7 şeklinde belirlenmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak kabul ediliyor.