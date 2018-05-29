İnşaat maliyeti martta yüzde 18 arttı

29 Mayıs 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2018'e ilişkin "İnşaat Maliyet Endeksi" raporunu açıkladı.

İnşaat maliyet endekinde aylık bazda yüzde 1,69, yıllık bazda yüzde 17,92 artış görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,29, işçilik endeksi yüzde 0,41 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,44, işçilik endeksi yüzde 14,72 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,28, işçilik endeksi yüzde 0,34 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,12, işçilik endeksi yüzde 14,63 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,31, işçilik endeksi yüzde 0,71 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,47, işçilik endeksi yüzde 15,05 arttı.