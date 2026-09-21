İnşaat malzemesi sanayisinde üçlü düşüş: Güven 44,4 puana geriledi
Türkiye İMSAD’ın KPMG iş birliğiyle hazırladığı İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, ağustosta aylık bazda 1,1 puan düşerek 72,0 seviyesine geriledi. Faaliyet, güven ve beklenti endekslerinin tamamında düşüş yaşanırken, sektörün seyrinde finansal koşullar ile küresel jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağı belirtildi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından KPMG iş birliğiyle hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ağustos 2026 sonuçları açıklandı.
Rapora göre, inşaat malzemesi sanayisinde faaliyet, güven ve beklentiler ağustos ayında birlikte geriledi. Bileşik Endeks, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 72,0 puana indi. Endeks geçen yılın aynı ayında 79,8 puan seviyesinde bulunuyordu. Böylece Bileşik Endeks, yıllık bazda 7,8 puanlık düşüş kaydetti.
Faaliyet Endeksi 121,6 puana geriledi
Sektördeki mevcut iş hacmini yansıtan Faaliyet Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 1,0 puan düşüşle 121,6 puana geriledi. Güven Endeksi de aynı dönemde 1,0 puan azalarak 44,4 puana indi.
Beklentilerde de düşüş
Gelecek döneme ilişkin beklentileri ölçen Beklenti Endeksi ise ağustosta aylık bazda 1,0 puan düşerek 57,2 seviyesine geriledi. Böylece ağustos ayında Bileşik Endeksi oluşturan üç ana göstergenin tamamında düşüş kaydedildi.
Raporda, yılın geri kalanında inşaat malzemesi sanayisinin performansı açısından iç pazardaki finansal koşulların ve küresel jeopolitik gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceği belirtildi.