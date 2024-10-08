İŞKUR: Eylül ayında açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR'un eylül ayı "İstatistik Raporu"na göre Ocak-Eylül döneminde yüzde 0,95 düşüşle 2 milyon 11 bin 836 açık iş alındı.

Yılın ilk 9 ayında açık işlerin yüzde 99’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (791.258 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson)” mesleklerinde belirlendi.

Kayıtlı işsiz sayısı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 düşüşle 2 milyon 292 bin 472 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 558 bin 826 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 47,8’i erkek, yüzde 52,2’si kadın, yüzde 22,3’ü 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe yerleştirme

İŞKUR aracılığıyla eylül ayında yıllık yüzde 20,3 artışla 78 bin 274'ü (%58,4) erkek, 55 bin 796'sı (%41,6) kadın olmak üzere 134 bin 700 işe yerleşme gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 80 bin 189 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Eylül 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Eylül 2024 döneminde 411.528 kadın, 394.079 genç, 30.585 engelli ve 199.776 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.