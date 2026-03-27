İstanbul’da sanayi alarmı! OSB’ler konut ve AVM’ler arasında sıkıştı

İstanbul’da üretimin kalbi olan organize sanayi bölgeleri (OSB), kritik bir darboğaza girmiş durumda. İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı son araştırma, sanayi alanlarının konut ve alışveriş merkezi projeleriyle çevrelenmesi nedeniyle fiziksel olarak genişleyemediğini ortaya koydu. Sanayiciler ise yüksek maliyetler ve iş gücü kaybı korkusu nedeniyle taşınma konusunda kararsız.

Sanayi bölgeleri konut projeleriyle kuşatıldı

Araştırmaya göre İstanbul’da yaklaşık 22 bin fabrikanın faaliyet gösterdiği ve 430 binden fazla kişinin istihdam edildiği 8 aktif OSB bulunuyor. Ancak geçmişte “şehir dışı” olarak görülen Dudullu, İkitelli ve Beylikdüzü gibi bölgeler bugün konut ve AVM projeleriyle tamamen çevrelenmiş durumda.

Doluluk oranlarının yüzde 90’a ulaşması ve arsa fiyatlarının metrekarede 3.000-3.500 Euro seviyelerine çıkması, sanayicinin büyümesini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Taşınmak çözüm değil: Maliyet ve risk büyük

Rapora göre sanayiciler için şehir dışına taşınmak da kolay bir seçenek değil. Mevcut altyapı yatırımlarını terk etmenin yüksek maliyeti ve nitelikli iş gücünü kaybetme riski, firmaları mevcut lokasyonlarında kalmaya zorluyor.

Ekonomik belirsizlik, yüksek faiz ortamı ve finansman maliyetleri de taşınma kararını daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle bazı işletmeler Trakya ve Anadolu’daki yeni OSB’lere yönelse de süreç yavaş ve temkinli ilerliyor.

Ara eleman krizi derinleşiyor

Sanayinin karşı karşıya olduğu bir diğer kritik sorun ise iş gücü. Araştırma, özellikle ara eleman ve saha çalışanı bulmanın giderek zorlaştığını ortaya koydu.

Genç kuşakların sanayi yerine AVM ve hizmet sektörünü tercih etmesi, usta-çırak kültüründe ciddi bir kopuşa yol açıyor. Bu durum, üretimde tecrübe kaybını da beraberinde getiriyor.

Kadın istihdamını sınırlayan görünmeyen engel

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise kreş eksikliği oldu. OSB’lerde alan yetersizliği, vardiya saatlerinin uyumsuzluğu ve yüksek maliyetler nedeniyle çocuk bakım tesisleri kurulamıyor.

Bu durum özellikle kadın çalışanların iş gücüne katılımını sınırlandıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.