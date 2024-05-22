İstihdam endeksi ilk çeyrekte yıllık yüzde 3,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 116,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 116,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 115,9, inşaat sektöründe yüzde 133,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,8 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,2 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,1 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 29,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 29,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 28,7, inşaat sektöründe yüzde 36,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 29,7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 98,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 98,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 94,2, inşaat sektöründe yüzde 106,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 101,9 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 113,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 118,4, inşaat sektöründe yüzde 111,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,7 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 45,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 45,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,4, inşaat sektöründe yüzde 85,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 61,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 32,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 32,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 33,0, inşaat sektöründe yüzde 33,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 32,5 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 31,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 31,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 31,8, inşaat sektöründe yüzde 33,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31,2 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 38,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 38,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,3, inşaat sektöründe yüzde 32,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39,6 arttı.