İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 3,9, toptan fiyatlar yüzde 4,67 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Eylül ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,90, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,67 oranında arttı.

İTO verilerine göre, eylülde perakende fiyatlar yüzde 3,9 artarken, yıllık artış yüzde 59,18 olarak gerçekleşti. Önceki ay yıllık enflasyon yüzde 61,57'ye geriledi.

Eylülde toptan fiyatlar yüzde 4,67 arttı, yıllık bazda artış yüzde 47,89 oldu.

Ulaştırma ve haberleşmede fiyatlar düştü

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre diğer harcamalar grubunda yüzde 14,62, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 13,24, giyim harcamaları grubunda yüzde 6,67, konut harcamaları grubunda yüzde 4,18, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,62, gıda harcamaları grubunda yüzde 2,63, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 0,72 artış görüldü. Fiyat düşüşü gerçekleşen tek grup yüzde 0,35 ile ulaştırma ve haberleşme oldu.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre mensucat grubunda yüzde 13,72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,83, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,48, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,61, madenler grubunda yüzde 2,60, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,01 artış gerçekleşti.