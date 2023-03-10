Japonya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Banka ayrıca, getiri eğrisi hedef aralığını da değiştirmeyerek artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Karar metninde yıllık enflasyonun yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edileceği belirtilerek, "Banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir" yönlendirmesi korundu.

Bugün sona eren toplantı BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko'nun toplamda 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi içindeki son para politikası toplantısı olması açısından da önemliydi.

Nisan başında görev süresi dolacak olan Kuroda'nın yerine Başbakan Kişida Fumio hükümetinin aday gösterdiği Ueda Kazuo'nun atanması bekleniyor.