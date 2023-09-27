JPMorgan: Türkiye dış borçlanmayı öne çekebilir

Weiler, Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin yıllık programı kapsamında yıl sonuna kadar yurt dışından 2.5 milyar dolar daha borçlanabileceğini belirterek, şöyle devam etti: "Türkiye dış finansman programında yer alan tutarın yüzde 75'ini kullandı.

Bu nedenle planladığı tutarı tamamlamak için bir ihraç daha gerçekleştirmesini beklemek makul olur. Ayrıca geçmiş yıllarda olduğu gibi, piyasa koşulları elverirse gelecek yılın ihraçlarını öne çekmeyi değerlendirebilir." Seçimlerden önceki dönemde Türk varlıklarına temkinli yaklaşan yabancı yatırımcılar, keskin yükselişleri kaçırdılar ve artık pozisyonlarını küçültmeye başladılar.

"Para politikasında net bir normalleşme patikası var ve yetkililerin bu yaz yaptıkları piyasayı destekleyici bir dizi atamayla güven geri kazanılıyor" diyen Weiler, "Türkiye'nin kredi hikayesinin iyileştiğine dair genel bir his var ancak bu görüş herkesçe kabul edilmiş değil ve gelecek yılki yerel seçimler de önemli başka bir kontrol noktası olacak" dedi. Piyasalar Türkiye'nin birkaç gün içinde tahvil ihraç etmesini beklese de, bazıları S&P Global Ratings'in cuma günü açıklayacağı ülke kredi notu değerlendirmesini işaret ediyorlar.