JPMorgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), Reuters'ın anketindeki %7'lik beklentiye karşın, Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 9.09 arttı. Ağustos TÜFE yıllık bazda ise yüzde 58.94'e çıkarak, yüzde 55.90'lık beklentiyi geride bıraktı.

JPMorgan ayrıca Türkiye'de enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 73 ile zirve yapacağını tahmin etti.

Türkiye için yüzde 35 olan yılsonu politika faizi tahmininde yukarı yönlü risk gören banka, 2024 sonu faiz tahminini yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkardı.

JPMorgan analisti Fatih Akçelik müşterilerine gönderdiği araştırma notunda, "Ağustos TÜFE'si dezenflasyon sürecinin uzadığına işaret ediyor," diyerek şöyle devam etti:

"Enflasyonun kalıcı olmasını beklediğimiz için, Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra enflasyonist baskıları ele almak için daha fazla parasal sıkılaştırma öngörüyoruz."