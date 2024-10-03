KKM ve katılma hesaplarında gerileme sınırlı da olsa sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 533,9 milyar TL'den 1 trilyon 511,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 755,4 milyar TL'den 14 trilyon 926,2 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 730,2 milyar TL'den 17 trilyon 940,5 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 808,5 milyar TL'den 1 trilyon 829,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 582,1 milyar TL'den 1 trilyon 624,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 260,5 milyar TL'den 260,9 milyar TL'ye çıktı.