KKM ve katılma hesaplarında sınırlı düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 98 milyar TL'den 2 trilyon 68,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 532 milyar TL'den 13 trilyon 683 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 893 milyar TL'den 16 trilyon 381,8 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 690 milyar TL'den 1 trilyon 704,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 440 milyar TL'den 1 trilyon 476,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 213,7 milyar TL'den 212,4, milyar TL'ye geriledi.