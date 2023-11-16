KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş

Kur Korumalı Mevduattaki (KKM) aralıksız düşüş 12. haftasına girdi.

BDDK 10 Kasım haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2.9 trilyon liranın altına düşerek 2 trilyon 838 milyar 788 milyon lira oldu.

10 Kasım haftasında KKM hesaplarında 82 milyar 879 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM'de haftalık olarak bugüne kadarki en hızlı 3. düşüş kaydedildi.

KKM hesaplarında 12 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, söz konusu dönemdeki toplam düşüş 569 milyar 160 milyon liraya ulaştı.