Konut piyasasında dengeler değişti: İlk el yükseldi, ikinci el geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde eylül ayında toplam 142 bin 390 konut satıldı. İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 51 bin 519'a yükseldi. İkinci el konut satışları ise yüzde 15,3 azalışla 90 bin 871'e geriledi.

Toplam satışların yüzde 36,2'sini ilk el, yüzde 63,8'ini ise ikinci el konutlar oluşturdu.

İpotekli konut satışlarında artış

Konut satışlarının finansman türüne göre dağılımında ipotekli satışlar yükseliş gösterdi.

Eylül ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 23 bin 397'ye ulaştı. Diğer konut satışları ise yüzde 11,6 azalarak 118 bin 993 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4, diğer satışların payı ise yüzde 83,6 olarak kaydedildi.

İlk el konut satışları aylık bazda yüzde 5,5 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, eylül ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artarken, ikinci el satışlar yüzde 15,4 geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ilk el konut satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 5,5 artış gösterdi. İkinci el konut satışlarında aylık bazda değişim yaşanmadı.

Yabancılara konut satışında yüzde 9,9 artış

Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 2 bin 167'ye yükseldi.

Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık, ocak-eylül döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azalarak 15 bin 308'e geriledi.

En fazla konut Rus vatandaşlarına satıldı

Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışlarında Rusya Federasyonu vatandaşları ilk sırada yer aldı.

Rus vatandaşları 388 konut satın alırken, onları 166 konutla Irak ve 162 konutla Almanya vatandaşları takip etti.

İlk el iş yeri satışları yükseldi

TÜİK verilerine göre, eylül ayında Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak 5 bin 789 oldu.

İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 10,5 azalarak 11 bin 556'ya geriledi.

Böylece eylül ayında toplam 17 bin 345 iş yeri satışı gerçekleştirildi.

İpotekli iş yeri satışlarında yüzde 37,7'lik yükseliş

İş yeri satışlarında ipotekli işlemler dikkat çekici bir artış gösterdi.

Eylül ayında ipotekli iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 artarak 683'e ulaştı. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 5 azalışla 16 bin 662 olarak kaydedildi.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 13,2 artarken, ikinci el satışlar yüzde 10,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ilk el iş yeri satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 yükseldi. İkinci el iş yeri satışları aynı dönemde yüzde 1 geriledi.