Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 14 trilyon TL’yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler1 Mayıs 2024 itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46 artarak 14.180 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Nakdi kredilerin 13.698 milyar TL’si bankalar (63 banka), 200 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (20 finansal kiralama şirketi), 136 milyar TL’si finansman şirketleri (23 finansman şirketi) ve 146 milyar TL’si faktoring şirketleri (49 faktoring şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar2 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla 273 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 256 milyar TL’si bankalara; 12 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 3 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 2 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Mayıs 2024 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 1,9 oldu.

Ticari krediler 11 trilyon TL’ye ulaştı

Ticari krediler yüzde 45 artarak 11 trilyon TL’ye yaklaşmıştır. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörüdür.

Mayıs 2024 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,9 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 4,5 ile enerji ve yüzde 2,5 ile turizm sektörleri takip etti.

Bireysel krediler3 3,2 trilyon TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 52 artarak 3,2 trilyon TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 17 milyar TL’lik bireysel kredinin 10 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluşmaktadır.

Bireysel kredilerin yüzde 46’sını kredi kartları, yüzde 28’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 14’ünü konut kredileri, yüzde 3’ünü taşıt kredileri ve yüzde 8’ini kredili mevduat hesabı oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşti."