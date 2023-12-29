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Küresel ihracatta rekor tazelendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ihracatta rekorunu tazelediğini belirterek, "Türkiye küresel ihracattan (toplam 23.9 trilyon dolar) yüzde 1.06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1.02 idi." dedi.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin küresel ihracatta rekorunu tazelediğini belirtti. Bolat, ihracatta yeni rekoru "Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz" diyerek duyurdu.

 