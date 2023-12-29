Küresel ihracatta rekor tazelendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin küresel ihracatta rekorunu tazelediğini belirtti. Bolat, ihracatta yeni rekoru "Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz" diyerek duyurdu.

Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) December 29, 2023