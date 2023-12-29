Küresel ihracatta rekor tazelendi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ihracatta rekorunu tazelediğini belirterek, "Türkiye küresel ihracattan (toplam 23.9 trilyon dolar) yüzde 1.06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1.02 idi." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin küresel ihracatta rekorunu tazelediğini belirtti. Bolat, ihracatta yeni rekoru "Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz" diyerek duyurdu.
Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel…— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) December 29, 2023