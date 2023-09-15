MB'nin toplantısı 21 Eylül'de: Ekonomistlerin politika faizi beklentisi yüzde 30
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın (MB) gelecek haftaki toplantısında politika faizinin yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin etti.
AA Finans'ın MB'nin 21 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketine 19 ekonomist katıldı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ila 45 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,5'ten 25'e yükseltilmişti.