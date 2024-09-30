MÜSİAD SAMEKS eylülde 46,5 değerine geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi'nin (SAMEKS) eylül ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, endeks, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak 46,5 değerine geriledi ve referans değerin altındaki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 1,1 puan azalış kaydederek 45,7 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre 1 puan hız kaybederek 44,6 seviyesine geriledi.

İş hacminin durgun seyrini eylülde de sürdürmesi, hizmet sektörünün negatif görünüm arz etmesinde belirleyici olmaya devam etti. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerde gözlenen azalışla girdi alımları ivme kaybetti ve buna bağlı olarak üretimdeki daralma bu dönemde de sürdü.

Böylece parasal sıkılaşma politikası ile mikro ve makroihtiyati çerçevede atılan sadeleşme adımları neticesinde, reel sektöre ilişkin temmuz ayında başlayan ve ağustosta belirginleşen durağan seyir, eylül ayında da devam etti ve ekonomik aktivitedeki soğumanın üçüncü çeyreğin tamamına sirayet ettiği görüldü.