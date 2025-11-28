MÜSİAD SAMEKS kasımda 51,7 oldu

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in kasım ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, kasımda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, geçen aya göre 0,4 puan arttı ve 51,7 oldu.

Bu dönemde, Hizmet Sektörü SAMEKS, aylık bazda 1,7 puan azalarak 49,9, Sanayi Sektörü Endeksi ise 5,6 puan artarak 54,8'e yükseldi.

Hizmet sektöründe girdi alımları ve stoklar Bileşik Endeksin istikrarını güçlendirirken sanayi sektöründe ise üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki artışlar ile stoklardaki ve tedarikçi teslim sürelerindeki iyileşme endekse pozitif katkı sağladı.

Bu gelişmeler, ekonomik faaliyetlerdeki toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin kasımda eşik değerin üzerinde kalması, ekonomik aktivitenin genişleme sinyallerini sürdürdüğünü gösteriyor.