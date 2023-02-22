New York borsasında sert düşüş
New York borsası sert düşüşle kapandı. Dow Jones endeksi 700 puana yakın değer kaybetti. ABD Merkez Bankası Fed'in "şahin" para politikasını sürdüreceğine yönelik endişeler, piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağına dair endişelerle günü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 2,06 azalışla 33.129,59 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 2 azalarak 3.997,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,50 kayıpla 11.492,30 puana düştü.
Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken, Başkanlar Günü tatili dolayısıyla pazartesi kapalı olan piyasalarda haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.