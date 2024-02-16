Özel sektörün yurt dışı kredi borcu aralıkta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2023 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu aralıkta 2022 sonuna kıyasla 6,5 milyar dolar artarak 164,4 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 5,1 milyar dolar artarak 155,1 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,4 milyar dolar artışla 9,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları aralıkta 2022 sonuna göre 3,4 milyar dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 975 milyon dolar yükselişle 14,8 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları önemli bir değişiklik göstermezken tahvil stoku 1,2 milyar dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 209 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 630 milyon dolar yükselerek 10,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, aralıkta 2022 sonuna göre 519 milyon dolar azalışla 4,5 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 807 milyon dolar artışla 1,7 milyar dolara çıktı.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 49,3 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 4,9 milyar dolar artarak 107,8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 725 milyon dolar yükselişle 8 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 155,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,1'i dolar, yüzde 36,1'i avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 3,6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39'unu dolar, yüzde 29,9'unu avro, yüzde 25'ini Türk lirası ve yüzde 6,1'ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37'si finansal kuruluşlara, yüzde 63'ü finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 69,8'i finansal kuruluşlar ve yüzde 30,2'si finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 49,3 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.