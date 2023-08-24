PPK, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'inci faiz kararını vermek üzere 3. kez toplanacak. PPK'nın bugün de faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor.

Banka, bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artırdı. Yayımlanan anketlerde ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

PPK, Erkan'ın göreve gelmesinin ardından haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltti. Bu, Mart 2021'den bu yana alınan ilk faiz artırım kararı oldu. Geçen ay ise 250 baz puanlık artırım kararıyla politika faizini yüzde 17.5'e çekti.