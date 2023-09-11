Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi endeksini açıkladı. Sanayi üretimi temmuz ayında aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 7,4 yükseliş kaydetti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı."