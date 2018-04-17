Sektörel ciro endeksleri açıklandı

17 Nisan 2018

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Sanayi sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 artış gösterdi.

İnşaat sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5 arttı.

Ticaret sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 artı.

Hizmet sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydetti.