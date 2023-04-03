S&P 500 ve Nasdaq ekside açılmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerden oluşan OPEC+ dünkü kararında petrol üretimini günlük yaklaşık 1.16 milyon varil daha azaltacaklarını açıkladı.

Başlıca teknoloji şirketlerinden Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp ve Alphabet Inc'in hisseleri ABD Hazinesinin tahvil getirilerinin yükselişinin ardından borsa açılışı öncesi işlemlerde %0.5 ve %1.1 arasında geriledi.

Tesla Inc hisseleri de şirketin çeyreklik satışlarında sınırlı büyüme açıklamasıyla %3.2 gerileyerek S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin üç gündür elde ettiği kazanımlarını geri vermesine yol açtı.

Öte yandan, petrol üretiminin azaltılması kararının ardından petrol fiyatlarının yükselmesiyle enerji şirketlerinin hisseleri de arttı. Enerji şirketlerinden Chevron Corp %4.4 yükselirken, Exxon Mobil Corp ve Occidental Petroleum Corp hisseleri sırasıyla %4.4 ve %6.3 yükseldi.

TSİ 15:50 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.38 arttı. S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.13 gerilerken Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %0.79 geriledi.