Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 465 bin 250 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 11 milyon 927 bin 510 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 797 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 735 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 237 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 357 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 154 milyon 596 bin 780 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 158 milyon 883 bin 294 metreküp olarak kayıtlara geçti.