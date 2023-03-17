Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,7 düşüşle 758 milyon 53 bin 653 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 900 lira 1 kuruş, en düşük saat 23.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1549 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1573 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 249 lira 99 kuruştan işlem gördü.