Tarım ÜFE yüzde 0,55 azaldı

14 Haziran 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2018'e ait 'Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi' raporunu açıkladı.

Tarım ÜFE, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,48 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,45, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,62 ve balıkçılıkta yüzde 2,08 azalış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,73, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,68 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 6,53 azalış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından; koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 4,37, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2,78 ve çeltik yüzde 2,65 artış, yağlı meyveler yüzde 0,59 azalış gösterdi.



Mayıs 2018’de endekste kapsanan 82 maddeden; 6 madde bu ay endeks kapsamına girerken, 38 maddenin fiyatlarında artış, 26 maddenin fiyatlarında azalış, 12 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.