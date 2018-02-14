Tarım-ÜFE yüzde 1,62 arttı

14 Şubat 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,62, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,69 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,36 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,04, ormancılık ürünlerindeyüzde 17,34 ve balıkçılıkta ise yüzde 11,37 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünlerde

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,05, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,32 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 1,71 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 2,11 azaldı.

Alt tarım gruplarından; turunçgiller yüzde 8,53, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 1,65 artış gösterirken, çeltik yüzde 9,31, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 5,35, lifli bitkiler yüzde 2,60 ve yağlı meyveler yüzde 1,49 azalış gösterdi.

Tarım ÜFE yıllık değişim, 2017-2018