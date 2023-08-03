TCMB net rezervi 2,8 milyar dolar geriledi

TCMB, "Haftalık Para ve Banka İstatistikleri"ni yayımladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın brüt rezervi, 28 Temmuz haftasında 113 milyar 551 milyon dolardan 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde TCMB'nin döviz rezervi 71,6 milyar dolardan 72,3 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın altın rezervi, geçen hafta 41,8 milyar dolardan 41,4 milyar dolara geriledi.

Rezerv, 2022'de 15 milyar dolar azaldı

2022 sonuna göre karşılaştırıldığında; Merkez Bankası'nın brüt rezervi 15 milyar dolar (yüzde 11,64), döviz rezervi 10,6 milyar dolar (yüzde 12,7), altın rezervi ise 4,4 milyar dolar (yüzde 9,65) azaldı.

Merkez Bankası'nın net rezervi, geçen hafta 13 milyar 682 milyon dolardan 10 milyar 894 milyon dolara geriledi.

Swap harici net rezerv ise eksi 50,2 milyar dolardan eksi 50,6 milyar dolara geriledi.