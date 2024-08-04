TEPAV gıda fiyat endeksi açıklandı: En çok hangi ürünlerin fiyatları arttı?

TEPAV'ın Temmuz 2024 Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, aylık gıda enflasyonu %1,87 olarak belirlendi. Temmuz ayında patates ve yumru bitkilerinde fiyat düşüşleri görülürken taze meyve, sebzeler, kahve ve margarinde artış yaşandı.

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) Temmuz 2024 verileri açıklandı. Buna göre, 1-31 Temmuz 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 1,87 olarak hesaplandı. Temmuz ayında fiyatı en çok düşen ürünlerde patates ve yumru bitkiler bulunurken dana ve kuzu eti ile deniz ürünlerinde fiyat düşüşleri gerçekleşti. Taze meyveler, çarliston biber, dereotu gibi sebzeler ile kahve ve margarinde ise bir önceki aya göre yüksek fiyat artışları gözlendi.

Öte yandan, TEGE ile on bir aylık birikimli gıda enflasyonu yüzde 54,87 hesaplanırken Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 57,67, CEFIS ile yüzde 52,32 İTO ücretliler geçinme endeksi ile ise yüzde 57,96 olarak ölçüldü. Yılbaşından itibaren birikimli gıda enflasyonuna bakıldığında, TEGE ile yüzde 19,38, CEFIS ile yüzde 25,50, ÜGE (İTO) ile yüzde 25,15, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 27,81 olarak hesaplanıyor.