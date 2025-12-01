TEPAV: Gıda fiyatları kasımda yüzde 1,14 arttı: Aylık artış 4 ay sonra ilk kez yüzde 2’nin altına indi

TEPAV’ın Gıda Fiyat Endeksi’ne göre kasım ayında artış yüzde 1,14’te kaldı.

TEPAV verilerine göre taze meyve-sebze grubunda fiyatı en çok düşen ürünler karnabahar, kıvırcık ve patates olurken; maydanoz, kuru soğan ve domates bu kategoride en yüksek artışı kaydeden ürünler arasında yer aldı.

Taze ürünler dışında ise sakatat, fındık ezmesi ve konserveler kasım ayının en hızlı fiyat artışı gösteren kalemleri oldu. Buna karşılık balık, mayonez ve tavuk eti fiyatlarında düşüş gerçekleşti.

Kasım 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE’ye göre yüzde 29,4, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonuna göre ise yüzde 45 olarak hesaplandı.