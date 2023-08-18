TEPAV: Makroekonomik kırılganlık 2023 yılının ilk çeyreğinde arttı

Buna göre, istihdam göstergelerinde iyileşme devam etse de 2023 ilk çeyreğinde artan cari işlemler açığı ve özel sektör kredi kullanımları nedeniyle makroekonomik kırılganlık arttı.

TEPAV’dan yapılan açıklamaya göre, birim işgücü maliyetleri ve reel efektif gücünden oluşan dış rekabetçilik göstergelerindeki hızlı düşüşler bu çeyrekte de devam ederken Türkiye’nin dünya ihracatın daki payındaki kısmi yükselişe rağmen ithalat harcamalarının ihracat gelirlerinin çok üzerinde artması nedeniyle cari işlemler açığı göstergesi 2015 yılından sonra ilk kez eşik değerin dışına çıktı.

Özel sektör kredi kullanımları hızlandı

Özel sektör kredi kullanımlarının hızlandığı ve ilgili göstergenin 2017 yılından sonra ilk kez eşik değerin üzerinde değer aldığı gözlenen MDG’de, diğer taraftan, finansal yüküm lülükler ile konut fiyat endeksi göstergelerinin eşik değerlerin çok üzerine çıkarak finansal istikrara yönelik önemli kırılganlıklar oluşturduğu görüldü.

Güncellenen göstergeler, istihdam göstergelerindeki olumlu gidişata rağmen, genel işsizlik oranının çift haneli düzeyini korumasının ve genç işsizlik oranının bunun iki katına yakın bir düzeyde seyretmesinin, güçlü makroekonomik dengelerin tesisi açısından iyileşme eğiliminin devamını gerekli kıldığına işaret ediyor."