TL mevduat ve altın dönüşüm hesaplarında değişiklik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2 ayrı Merkez Bankası tebliğine göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalarda 31 Ağustos tarihi itibarıyla, tüzel kişilerin ise 30 Haziran itibarıyla mevcut olan dolar, euro ve sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilebilecek.

Uygulama daha önce bu kişilerin 30 Haziran itibarıyla bankalarda mevcut olan bu kapsamdaki döviz tevdiat hesaplarını kapsıyordu.

Tebliğlere göre ayrıca aynı tarih düzenlemesi söz konusu kişilerin 31 Ağustos tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesapları için de geçerli olacak. Tüzel kişiler için gereçli tarih ise 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.