TOBB: İki ayda yaklaşık 3000 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Şubat’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında 1225 şirket kapandı ve yılın ilk iki ayında toplam 2 bin 871 şirket kapanmış oldu. 2022’nin ilk 2 ayında ise toplam 1894 şirket kapanmıştı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 24,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,1 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 41,3 azaldı.

Yıllık bazda bakıldığında ise, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 52,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,4 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 20,4 azaldı.

Kurulan şirket sayısı yüzde 33,5 azaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin de meydana geldiği şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 33,5 azalarak 14 bin 240'tan 9 bin 473'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 24,8 gerileyerek 1178 oldu. Ocakta 1566 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise şubatta kurulan şirket sayısı yüzde 3,8 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 52,4 artış gösterdi.